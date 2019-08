Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei ertappt Verkehrssünder

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag im Rahmen einer mehrstündigen mobilen Kontrolle in Kaltenkirchen zahlreiche Verkehrssünder ertappt.

Die Polizeibeamtinnen stellten in der Zeit zwischen 13 und 17:30 Uhr im Stadtgebiet insgesamt 19 Verstöße fest. Auffällig war hierbei die hohe Zahl der Fahrten ohne angelegten Sicherheitsgurt. Dreizehn Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt, in einem Fall handelte es sich um ein Kind. Verstöße gegen die Gurtpflicht werden mit 30 Euro Verwarnungsgeld geahndet. Wer Kinder im Fahrzeug nicht sichert, muss mit einem Bußgeld bis zu 70 Euro und einem Punkt rechnen. Sechs Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt, da sie während der Fahrt telefonierten.

Die Polizeibeamten aus Kaltenkirchen werden weitere zielgerichtete Kontrollen durchführen.

