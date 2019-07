Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Herrentrup. Hochwertige Fahrräder gestohlen.

Lippe (ots)

Viel Zeit ließen sich Einbrecher, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Fachgeschäft für Fahrräder in der "Untere Straße" eingedrungen sind. Zugang zu dem Geschäft verschafften sie sich, indem sie ein Loch in die Wand der Gebäuderückseite schnitten oder stemmten. Die Einbrecher bauten mindestens 14 hochwertige E-Bikes in dem Geschäft auseinander und trugen die Fahrradeinzelteile durch die Öffnung in der Fassade über eine angrenzende Wiese zu einem entsprechenden Transportmittel. Der Wert des Diebesgutes beträgt mindestens 45.000 Euro. Der von den Dieben angerichtete Sachschaden beträgt ebenfalls mehrere tausend Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Blomberg unter der Rufnummer 05235/96930.

