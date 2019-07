Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher im Cafe.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher in ein Cafe am Marktplatz (Lange Straße) ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und stahlen zwei Armbanduhren sowie alkoholische Getränke. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

