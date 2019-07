Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verursacher macht sich davon.

Lippe (ots)

Am Dienstag parkte der Besitzer eines grauen Mercedes seinen Wagen in einer Parktasche der Martin-Luther-Straße in Höhe der Hausnummer 16. Zwischen 12 und 17 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Mercedes und richtete dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Hinweis zu der Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

