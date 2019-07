Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Sachbeschädigung an Grundschule Helpup.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Montag, 20:15 Uhr, bis Dienstag, 6:45 Uhr, Wände an der Grundschule Oerlinghausen-Helpup. Wer in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

