Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg/Leopoldshöhe. Autos gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen bislang Unbekannte zwei PKW im Kreis Lippe. Die Diebe schlugen in Blomberg sowie in Leopoldshöhe zu. Ein Tatzusammenhang ist vorerst nicht erkennbar. In der Treptower Straße in Blomberg war ein BMW im Wert von zirka 25.000 Euro das Objekt der Begierde. Die Täter stahlen das graue Fahrzeug mit Lipper-Kennzeichen aus einer Hofzufahrt.

In Leopoldshöhe-Asemissen stahlen Diebe in der Nacht einen grauen VW Golf 5 an dem Kennzeichen aus Lippe angebracht waren. Das Fahrzeug im Wert von etwa 3.000 Euro wurde von einem Stellplatz an der Waldstraße gestohlen. Hinweise zu beiden Diebstählen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell