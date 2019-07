Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebe auf der Baustelle.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte begaben sich zwischen Freitagmittag und Sonntagabend unberechtigt in den Baustellenbereich an der Heßloher Straße. Neben einer Rüttelplatte stahlen die Täter noch diverse Werkzeuge. Aus einem Bagger zapften sie zudem den Dieselkraftstoff ab. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell