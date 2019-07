Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Bargeld und Schmuck weg.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagabend in ein Einfamilienhaus "Am Hasselbach" ein. Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter zunächst in die Garage und von dort aus in das Haus. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Wert der Beute steht noch nicht abschließend fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

