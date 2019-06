Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vorfahrt missachtet

Schwäbisch Hall (ots)

Eine 75jährige BMW-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 13.45 Uhr die Einkornstraße in Hessental in Richtung Bahnhof. Beim Einbiegen in den Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt einer 31jährigen VW-Bus-Fahrerin. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2200 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

