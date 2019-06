Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Freibad, Autos beschädigt, Unfälle, weitere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Einbruch ins Freibad Bittenfeld

In der Nacht zum Freitag wurde ins Bittenfelder Freibad eingebrochen. Die Tat wurde am Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr festgestellt. Die Einbrecher drangen auf bislang unbekannte Art und Weise ins dortige Bürogebäude ein, wo ein großer Tresor vorgefunden wurde. Diesen versuchten sie mit einem auf dem Gelände vorgefunden kleinen Autoanhänger abzutransportieren. Der ca. 400 kg schwere Metallkasten wurde von den Dieben hierzu nach draußen geschleift. Nachdem dieses Vorhaben mit dem kleinen Autoanhänger scheiterte, entwendeten die Diebe auf der Baustelle beim nahegelegenen Gemeindezentrum einen Handtransportwagen. Mit diesem Gerät karrten die Diebe den schweren Tresor auf dem Verbindungsweg in Richtung Schulstraße bis vor das Vereinsheim des TV Bittenfeld. Auf dem dortigen Parkplatz wurde der Tresor vermutlich in einen Pkw oder Transporter umgeladen und abtransportiert. Die entwendete Handkarre blieb zurück. Im Tresor befanden sich offenbar die Einnahmen der letzten Tage, weshalb von einem fünfstelligen Betrag auszugehen ist. Die Polizei in Hohenacker hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Hinweise. Wer in der Nacht beim Freibad bzw. auf der Baustelle des Gemeindezentrums oder auf dem Parkplatz des Sportvereins Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Tel. 07151/82149 melden.

Fellbach: Autolackierung beschädigt

In einer Tiefgarage in der Ringstraße wurden am Donnerstagmorgen zwischen 6.30 Uhr 8.20 Uhr sieben Autos beschädigt. Unbekannte stellten auf den Fahrzeugen Eimer und Pylonen ab, bei denen hierbei der Lack Schaden nahm. Teilweise waren an den Autos auch die Scheibenwischer verbogen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Murrhardt: Unfallflucht

Auf der unteren Ebene beim Terrassenparkplatz des Stadions in der Rudi-Gehring-Straße beschädigte am Donnerstag ein unbekannter Autofahrer bei einem Parkvorgang einen VW Multivan. An diesem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall, der sich zwischen 15 Uhr 19.35 Uhr ereignete. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer schrammte am Freitag um 7.30 Uhr in der Röntgenstraße einen geparkten Pkw BMW. Der Kraftfahrer hatte dort rangiert und stieß hierbei mit dem Anhänger gegen den 3er BMW. An diesem entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Ermittlungen nach dem geflüchteten Lkw-Fahrer dauern an. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Unfall beim Wenden

Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer wollte am Freitag gegen 11.40 Uhr in der Welzheimer Straße wenden. Er fuhr hierzu nach rechts in eine Bushaltestelle um dann nach links über eine Sperrfläche zu fahren. Hierbei übersah er einen nachfolgenden VW, der in Richtung Haubersbronn gefahren war. Der Autofahrer stieß gegen den Lkw, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Weitere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Gegen 6 Uhr wurde am Freitagmorgen bekannt, dass neben dem Zigarettenautomaten im Waldmühleweg (Pressebericht vom 28.06.2019, 09:46 Uhr) drei weitere Zigarettenautomaten aufgebrochen wurden. Die Tatörtlichkeiten befinden sich bei der Bushaltestelle Bildäcker, der Haltestelle beim Rathaus sowie der Haltestelle Bahnhofsplatz. Aus den aufgebrochenen Automaten wurden die Geldkassetten herausgerissen und entwendet. Wie hoch die Beute und der hinterlassene Schaden ist, ist bislang unbekannt. Die Polizei Waiblingen bittet nun unter Tel. 07151/950422 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell