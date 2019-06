Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Brand, beschädigte Fahrzeuge und Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Polo zerkratzt

In der Bahnhofstraße wurde am Mittwoch zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht ein VW Polo auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter Telefon 07363/919040 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Rund 1000 Euro Schaden hinterließ ein unfallflüchtiger Verursacher an einem VW Polo, der zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 8 Uhr in der Schlegelstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Radfahrer übersehen

Ein 18-jähriger fuhr am Freitag gegen 7 Uhr mit seinem BMW in den Kreisverkehr Hofherrnstraße/Weilerstraße ein. Dabei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 43 Jahre alten Radfahrer. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der Sachschaden ist gering.

Unterschneidheim: Kellerbrand

Die Feuerwehren aus Unterschneidheim sowie Bopfingen rückten am Freitagmorgen zusammen mit der Polizei zu einem Kellerbrand nach Geislingen aus. Dort hatten Bewohner eines Hauses in der Straße Bauerneck zwei Kühlschränke in Betrieb genommen und kurze Zeit später Brandgeruch festgestellt. Auch Rauchmelder sprachen an. Wie sich herausstellte brach das Feuer auf Grund eines Defektes an der Elektrik aus. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Es verbrannten Vorräte, zudem bildete sich im Keller starker Rußniederschlag. Der Schaden wird zunächst auf 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Firmeneinbrüche

In der Nacht auf Freitag wurde in die Geschäftsräume zweier Firmen eingebrochen, die sich in der Dr.-Adolf-Schneider- bzw. in der benachbarten Ignaz-Emer-Straße befinden. Der Einbrecher schlug jeweils Scheiben ein, um in die Räume zu gelangen. Danach durchsuchte er Schränke und Behältnisse und entwendete in beiden Fällen vorgefundenes Bargeld. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Waldstetten: Scheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter schlug am Freitag zwischen 6.30 Uhr und 9.45 Uhr eine Scheibe eines Smarts ein, der im Almenweg abgestellt war. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten, Tel. 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel in der Vorderen Schmiedgasse übersah am Freitag gegen 8.15 Uhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer eine neben ihm befindliche 42-jährige BMW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand rund 6000 Euro Schaden.

