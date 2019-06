Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf B466

Aalen (ots)

Ohmenheim: Sperrung B466 nach Unfall

Auf der B466 ereignete sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall, der eine Vollsperrung der Strecke zwischen Ohmenheim sowie der Kreuzung mit der K3314 zur Folge hatte. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Vito befuhr gegen 7.20 Uhr die Strecke in Richtung Neresheim. Hierbei stieß er gegen den Anhänger eines vorausfahrenden 47-jährigen Ford-Fahrers. Dieser geriet ins Schlingern, konnte sein Gespann aber abfangen und quer auf der Fahrbahn anhalten. Der Mercedes-Fahrer hingegen kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 36-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Der Vito sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Straße konnte gegen 10 Uhr wieder freigegeben werden.

