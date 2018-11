POL-FR: Todtmoos/Laufenburg: Zwei berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Samstag zog die Polizei zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 00:45 Uhr erwischte es einen 64 Jahre alten Autofahrer bei Todtmoos. Er war mit seinem Ford auf der L 151 zwischen Todtmoos und Wehrhalden unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Neben Alkoholgeruch war eine deutlich verlangsamte Motorik beim Fahrer wahrnehmbar. Knapp 1,1 Promille zeigte dann auch der Alcomat an, weshalb eine Blutentnahme folgte. Um 04:00 Uhr traf es einen 20 Jahre alten Peugeot-Fahrer in Laufenburg. Hier ergab die Kontrolle den Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Ein Schnelltest war positiv auf mehrere Drogenarten. Auch dieser Fahrer musste mit zu einer Blutprobe.

