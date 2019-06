Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizisten angegriffen und verletzt - Einbruch in Freibad-Kiosk - Aufsitzrasenmäher entwendet - Fahrraddiebstahl - Sachbeschädigung - Versuchter Wohnungsaufbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Blaufelden: Sachbeschädigung in der Markthalle

Vermutlich mit einem Wachsmalstift beschriftete ein bislang unbekannter Täter in der Markthalle in Blaufelden im Bereich der öffentlichen Toiletten die Wände mit unterschiedlichen Namen und Beleidigungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: Versuchter Wohnungsaufbruch

Zwischen Dienstagmittag und Freitagmorgen versuchte eine bislang unbekannte Person eine Wohnungstür im 2. OG eines Mehrfamilienhauses in der Gaildorfer Straße auf zu wuchten. An der Türe entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Täter erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Kreßberg: Sachbeschädigung in der Turnhalle

Zwischen Freitag und Montag wurde in der Turn- und Festhalle im Brühlweg in Waldtann vermutlich mit einem Stein ein Fenster beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf die Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Schwäbisch Hall: Polizisten angegriffen und verletzt

Am Freitag um 09:30 Uhr wurde die Polizei in Schwäbisch Hall durch den Sicherheitsdienst einer Firma in der Kolpingstraße darüber informiert, dass ein Mitarbeiter erheblich unter Drogeneinfluss stehen und die Polizei benötigt würde. Vor Ort traf die Polizei auf einen 31-jährigen Mann, von welchem aufgrund seiner Drogenbeeinflussung eine starke Eigen- und Fremdgefährdung ausging. Die beiden Polizeibeamten wurden durch den Mann beleidigt, bedroht und mit Körpersekreten beworfen. Zum Abtransport des Mannes auf die Dienststelle waren mehrere Streifenwagenbesatzungen erforderlich. An einem Streifenwagen wurden durch den renitenten Mann eine Scheibe sowie eine Fahrzeugtüre beschädigt. Bei einer durchgeführten richterlichen Vernehmung wurde die Richterin durch den Mann ebenfalls beleidigt. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte durch Bisse und Tritte verletzt, so dass sich beide in ärztliche Behandlung begeben mussten.

Mainhardt: LKW kollidiert mit LKW

Am Freitag um 10:15 Uhr bogen zwei LKW hintereinander von der B14 nach links in die Bergstraße ab. Nach mehreren Metern bemerkte der vorausfahrende 52-jährige Lenker eines MAN, dass er falsch gefahren ist. Er hielt an und setzte zurück, ohne auf den dahinter stehenden Renault-LKW eines 44-Jährigen zu achten. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Bühlertann: Fahrraddiebstahl

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete zwischen Montagabend und Dienstagmittag ein mit einem Kettenschloss gesichertes signalgrünes Mountainbike der Marke Specialized Enduro Comp. Das Fahrrad, mit einem Zeitwert von etwa 2200 Euro, war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Vogt-Fierler-Straße abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Vellberg: Einbruch in Freibad-Kiosk

Zwischen Donnerstagabend, 20:50 Uhr und Freitagfrüh, 07:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher auf das Gelände des Freibades im Mühlweg ein. Anschließend schlugen sie die Scheibe an der Essensausgabe ein und stiegen in den Verkaufs- und Kassenraum ein. Die Einbrecher entwendeten Tageseintrittskarten sowie eine leere Registrierkasse, die inzwischen aufgebrochen auf dem Beachvolleyballfeld aufgefunden werden konnte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Schwäbisch Hall: Aufsitzrasenmäher entwendet

Von einem Kundenparkplatz in der Raiffeisenstraße wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ein Aufsitzrasenmäher der Marke Kubota entwendet, der dort am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr abgestellt wurde, da die entsprechenden Mäharbeiten nicht vollständig abgeschlossen waren. Der Mäher, im Wert von etwa 3000 Euro, stand zum Zeitpunkt des Diebstahls im Bereich einer Ausstellungsfläche für Bodenbeläge. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Mähers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Unfallflucht

Am Donnerstag um 13:10 Uhr bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Mauerstraße nach links in Richtung Crailsheimer Straße ab. Hierbei übersah er einen von links kommenden Fiat Punto einer 20-Jährigen. Um eine Kollision zu vermeiden wich die Fiat-Fahrerin nach rechts aus und streifte im weiteren Verlauf einen Steinpoller. Der Unfallverursacher hielt kurz an und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung L2218 fort. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

