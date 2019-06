Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte treten die Außenspiegel von Fahrzeugen ab - drei Straßen in Wilhelmshaven betroffen - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Zeit vom 22.-23.06. beschädigten Unbekannte mehrere Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen.

In der Friedenstraße wurden die Spiegel von zwei Pkw Opel vermutlich durch Fußtritte beschädigt, in der Gökerstraße ebenso und in der Weserstraße wurde der Außenspiegel eines dort geparkten Fahrzeuges so verdreht, dass sich dieser teilweise aus der Verkleidung löste.

Zeugen, die eine auffällige Gruppe oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 mitzuteilen.

