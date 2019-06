Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rosengarten-Uttenhofen: Scheune abgebrannt

Rosengarten: (ots)

Derzeit befinden sich die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst wegen eines Gebäudebrandes in der Unterdorfstraße im Einsatz. Dort geriet gegen 15.45 Uhr eine ca. 30 mal 15 Meter große zweistöckige Scheune in Brand. In dieser befand sich neben einer Stallung auch eine Metzgerei mit Verkaufsräumlichkeiten. Bereits auf der Anfahrt der Rettungskräfte war eine Rauchsäule über dem Brandobjekt kilometerweit zu sehen. Obwohl das Gebäude relativ rasch in Vollbrand stand, hatte die Feuerwehr bereits kurz nach 16 Uhr das Feuer unter Kontrolle. Nach derzeitigem Sachstand konnten alle anwesenden Personen das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein Mann habe sich beim Löschversuch vermutlich eine Rauchgasvergiftung zugezogen, weshalb er in ein Krankenhaus verbracht wurde. Ob Schweine in den Stallungen zu Schaden kamen, ist noch unklar. Die meisten dieser Tiere sind jedenfalls außer Gefahr. Nach vorläufigen Schätzungen könnte sich der Schaden auf bis zu 750.000 Euro belaufen. Die Feuerwehr Rosengarten ist mit 6 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und Besatzung plus Notarzt im Einsatz.

Die Polizei Gaildorf hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell