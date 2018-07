POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten und einem brennenden PKW auf der B 105 bei Wiepkenhagen LK VR

Ribnitz-Damgarten (ots) -

Am 07.07.2018, um 19:10 Uhr, ereignete sich auf der B 105 in der Ortslage Wiepkenhagen auf Höhe des Abzweiges nach Lüdershagen-Heide ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Seat Cordoba (41) befuhr die B 105 aus Richtung Ribnitz kommend in Richtung Stralsund. Vor diesem fuhr in gleicher Richtung, ein PKW Opel Zafira. Dessen Fahrer (53) beabsichtigte nach links in Richtung Lüdershagen-Heide abbiegen. Der Fahrer des PKW Seat bemerkte zu spät, dass der voraus fahrende seinen PKW abbremste und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des PKW Seat und sein 11 jähriger Mitfahrer, leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW Seat des Unfallverursachers entzündete sich in Folge des Unfalls. Die Löschversuche des 41 jährigen Fahrzeugführer blieben erfolglos. Die herbeigerufenen Feuerwehren aus Trinwillershagen und Wiepkenhagen konnten das vollständige Ausbrennen des PKW nicht verhindern. Durch das Feuer wurde die B 105 an der Unfallstelle stark beschädigt, so dass hier Absperrmaßnahmen notwendig wurden. Der PKW des Unfallverursachers wurde in Folge des Brands völlig zerstört. Der Gesamtschaden wird mit 7500 Euro beziffert. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

