POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 196 kurz vor Bergen (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen (ots) - Am 07.07.2018 gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf der B 196 kurz vor Bergen auf Rügen zwischen der Abfahrt Autohaus Ford und dem Kubbelkower Bahnübergang ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 69-jährige Fahrer eines PKW Opel vom Grundstück der Gartenanlage "Haselgrund" nach links in Richtung Bergen zu fahren. Beim Auffahren übersah er die aus Kubbelkow kommende 40-jährige Subaru-Fahrerin aus Stralsund. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW Subaru wurde in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort mit dem aus Richtung Bergen kommenden Rügener PKW Hyundai zusammen. Die Fahrerin und die Beifahrerin aus dem PKW Subaru wurden leicht verletzt ins Sana-Krankenhaus nach Bergen gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000,00 EUR. Für die Verkehrsunfallaufnahme war die B 196 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

