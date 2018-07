POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der L 341 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots) - Am 06.07.2018, gegen 19:30 Uhr kam es auf der L341 zwischen den Ortschaften Göhren und Fürstenwerder zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Ein 59-jähriger Fahrer eines Transporters aus Brandenburg kam beim Befahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Straßenbaum. Der Transporter-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme wurde beim 59-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,73 Promille. Diesbezüglich folgte neben der ambulanten Behandlung im Klinikum Neubrandenburg die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des Verunfallten wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6.500 EUR

