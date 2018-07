POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Wredenhagen - LK MSE

Röbel (ots) - Am 07.07.2018 gegen 08:25 Uhr ereignete sich am Ortsausgang von Wredenhagen in Fahrtrichtung Bollewick ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam die 27-jährige Fahrerin eines PKW KIA aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein der Gegenfahrbahn, so dass sich der PKW drehte und quer zur Fahrbahn wieder nach rechts rutschte. Hier stieß der PKW mit der Front gegen einen Straßenbaum und wurde durch einen Weidezaun hindurch auf eine Wiese geschleudert, auf der er schließlich zum Stehen kam. Nach den hier vorliegenden Informationen wurde die PKW-Fahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Waren verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.500,00 EUR.

