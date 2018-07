POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Klocksin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots) - Am 06.07.2018, gegen 13:40 Uhr ereignete sich in Klocksin ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der 61-jährige Fahrer eines Mofas befuhr in Klocksin die Straße "Am Teichberg" in Richtung B 108. Eine 45-Jährige hatte die Absicht, mit ihrem PKW Opel aus einer Zufahrtstraße nach links auf die Straße "Am Teichberg" aufzufahren. Dabei beachtete die 45-Jährige den vorfahrtberechtigten Mofa-Fahrer nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 61-Jährige wurde mittels RTW schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt ins Klinikum Waren verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell