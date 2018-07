POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und leichtem Personen- und Sachschaden auf der Bundesstraße 109 bei Ducherow LK VG

Anklam (ots) -

Am 06.07.2018, um 12:32 Uhr, kam es auf der B 109, Höhe Abfahrt Auerose, Fahrtrichtung Ducherow, zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und hohem Sachschaden. Ein dunkelgrauer BMW, 320i, Limousine, scherte zum Überholen eines LKW Daimler aus. Hierbei missachtete der Fahrer des BMW, dass er bereits von einem PKW Ford Kuga überholt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen BMW und Ford. Der Fahrer des überholten LKW bemerkte die Kollision der Fahrzeuge und bremste sein Fahrzeug stark ab. Der BMW schob den Ford nach links und beschleunigte, was zur Folge hatte, dass der PKW Ford ins Schleudern geriet, in den rechten Straßengraben fuhr und sich dann überschlug. Der Fahrer (32) des PKW Ford wurde durch den Überschlag leicht verletzt(Schürfwunden). Der Fahrer des PKW BMW (führte ein Berliner Kennzeichen) verließ pflichtwidrig den Unfallort in Richtung Ducherow. Eine sofortige Fahndung durch mehrere Funkmittel blieb erfolglos. Der entstandene am Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Verursacherfahrzeug geben können, sich beim Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971-2512224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell