POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Zwenzow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) - Am 06.07.2018, gegen 12:05 Uhr befuhr ein 88-jähriger Neustrelitzer mit seinem PKW Peugeot die L25 aus Richtung Useriner Mühle kommend in Richtung Zwenzow. Ca. 500m vor der Ortslage Zwenzow kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend versuchte er wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Dabei stieß der PKW gegen einen Straßenbaum und prallte zurück auf die Fahrbahn, wo er zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer, der nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen war, wurde schwer, jedoch nicht lebensbedroh verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen. Da in der Erstmeldung mitgeteilt wurde, dass der Fahrzeugführer in seinem PKW eingeklemmt sein soll, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Neustrelitz und Userin alarmiert. Der 88-Jährige konnte jedoch bereits durch die vor Ort befindlichen Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Darüber hinaus wurden ein Straßenbaum und ein Leitpfosten beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 6200,-EUR geschätzt.

