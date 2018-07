POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei flüchtigen Kradfahrern auf L 19 bei Dammerstorf (LK Vorpommern - Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 06.07.2018, gegen 13:45 Uhr kam es auf der L 19, an der Einmündung nach Dammerstorf, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Der 47-jährige Fahrer eines VW Passat wollte aus Richtung Dammerstorf kommend nach links auf die L 19 in Richtung Bad Sülze abbiegen und kollidierte mit dem auf der L 19 in Richtung Sanitz fahrenden Krad. Der Kradfahrer und sein Sozius stürzten, flüchteten aber umgehend zu Fuß unerlaubt vom Unfallort. Die Suche nach den Flüchtigen mit zwei Fährtensuchhunden und einem Polizeihubschrauber blieb jedoch erfolglos. Das Krad hatte keine Zulassung mehr und wurde sichergestellt. Ob die beiden Kradfahrer verletzt wurden, kann nicht gesagt werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden betrug insgesamt ca. 4.000 EUR.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell