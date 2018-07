POL-NB: Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen (LK Vorpommern-Greifswald)

Ducherow (ots) -

Am 05.07.2018, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der B 109 in der Ortschaft Ducherow zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 67-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr die B 109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Ducherow. An der Kreuzung B 109/Neuer Weg standen drei Fahrzeuge, die verkehrsbedingt halten mussten. Die Fahrerin des VW Polo erkannte dies zu spät und fuhr auf das Stauende auf. Die 67-Jährige schob einen weiteren VW Polo auf einen Nissan und diesen wiederum auf einen Seat auf. In dem aufgeschobenen VW POLO befanden sich zwei Personen, die durch den Aufprall leicht verletzt wurden. Die Unfallverursacherin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Personen aus den davor befindlichen Unfallfahrzeugen blieben unbeschadet. Auch ein neun Monate alter Säugling, welcher im Nissan mitfuhr, überstand den Unfall unversehrt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 EUR geschätzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ortsdurchfahrt Ducherow wurde kurzzeitig voll gesperrt, um den Abtransport der beschädigten Fahrzeuge zu ermöglichen. Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

