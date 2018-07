POL-NB: Versuchte räuberische Erpressung in Stralsund - LK VR

Stralsund (ots) - Am 05.07.2018 gegen 01:15 Uhr meldete sich ein Bürger beim Notruf der Polizei in Neubrandenburg und gab an, von zwei Personen überfallen worden zu sein. Nach den bisherigen Ermittlungen belieferte der 35-jährige Fahrer eines Lkw einen Baustoffhandel in der Robert-Bosch-Straße am Langendorfer Berg in Stralsund. Gegen 01:10 Uhr verließ er das Gelände und verschloss das Tor. Plötzlich forderten ihn zwei maskierte Personen unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstandes zur Herausgabe von Geld auf. Der Geschädigte erklärte, dass er kein Geld bei sich habe. Daraufhin verletzten ihn die Täter mit dem Gegenstand oberflächlich am Arm. Beide Täter flüchteten dann ohne Beute fußläufig vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch mehrere Funkstreifenkraftwagen des PHR Stralsund, des Kriminaldauerdienstes Stralsund sowie der Bundespolizei Stralsund führte letztlich nicht zur Feststellung der Täter. Wegen der Verletzung des Geschädigten wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Eine Behandlung vor Ort war aber nicht erforderlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Geschädigte hat die Täter wie folgt beschrieben: Beide Personen hatten ein südländisches oder osteuropäisches Erscheinungsbild mit auffällig gebräunter Haut und waren ca. 165 cm groß. Beide Täter hatten dunkle Haare, der eine kurz, der andere etwas länger und zur Seite gekämmt. Ein Tatverdächtiger soll eine auffällige rote Jogginghose mit der Aufschrift "Chicago" getragen haben. Beide Täter trugen dunkle Tücher vor dem Gesicht, einer eines mit Sternenmuster. Beide Täter sprachen kein Deutsch. Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

