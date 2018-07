POL-NB: Brand von zwei Strohmieten in 18337 Poppendorf - LK VR

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 04.07.2018 gegen 15:10 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern - Rügen der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg den Brand von zwei Bio - Heumieten mit jeweils ca. 200 Heuballen in 18337 Poppendorf bei Marlow. Der Abstand zwischen beiden ca. 70 Meter langen Mieten betrug ca. 3 Meter. Die Mieten waren mit Planen abgedeckt. Zum Löschen des Brandes waren die Freiwilligen Feuerwehren Klockenhagen, Bad Sülze und Marlow im Einsatz. Gebäude und Personen waren durch den Brand nicht gefährdet. Nach den bisherigen Ermittlungen wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde die Kriminalpolizei durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000,00 EUR geschätzt.

