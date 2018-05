FF Goch: Tag der offenen Tür mit Übergabe eines neuen Löschfahrzeuges

Tag der offenen Tür in Pfalzdorf (Foto: FF Goch / Torsten Matenaers) Bild-Infos Download

Goch-Pfalzdorf (ots) - Am Himmelfahrtstag, in diesem Jahr der 10. Mai, veranstaltet der Löschzug Pfalzdorf der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch traditionell seinen Tag der offenen Tür. Um 11.00 Uhr beginnt das Programm mit der offiziellen Übergabe eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Pfalzdorf. Ein Frühschoppen am Feuerwehrdepot an der Motzfeldstraße schließt sich an. Selbstverständlich sorgen die Kameraden mit verschiedenen Leckereien aus der Cafeteria oder vom Grill für das leibliche Wohl, der Musikzug der Feuerwehr spielt zum Platzkonzert auf. Kinder dürfen sich auf einen Spielenachmittag freuen. Eine große Verlosung rundet den Tag der offenen Tür um 17.00 Uhr ab. Die Feuerwehr in Pfalzdorf freut sich bei hoffentlich schönem Wetter auf viele Besucher.

