POL-NB: Badetoter in Bansin LK VG

Am 07.07.2018, gegen 14:26 Uhr, teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass eine leblose Person an der Bansiner Seebrücke im Wasser treibt. Den eingesetzten Rettungskräften gelang es zunächst die stark unterkühlte, männliche Person zu reanimieren. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Karlsburg geflogen. Dort erlag sie jedoch wenig später ihren Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell liegen der Kriminalpolizei keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Beim verunglückten handelt es sich um einen 48 jährigen Mann aus dem Land Brandenburg. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

