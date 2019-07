Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. In Freibad eingedrungen.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen brachen bislang Unbekannte in das Kassenhäuschen des Freibades an der Hindenburgstraße ein. Sie stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Zwischen 3 Uhr und 8:30 Uhr drangen die Täter durch ein Fenster in das Häuschen ein. Der Versuch, auch in den Kiosk zu gelangen, misslang. Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell