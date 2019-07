Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Täter kommen nicht ins Haus.

Lippe (ots)

Einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nordstraße hatte die Polizei gestern zu verzeichnen. Unbekannte versuchten zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag gewaltsam in das Haus einzudringen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise dazu nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

