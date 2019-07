Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen drangen bislang Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte in der "Krumme Straße" ein. Die Täter brachen die Eingangstür brachial auf und gingen zielgerichtet die Registrierkasse an. Sie entwendeten den Kasseneinsatz mit etwas Wechselgeld. Zwischen 2-3 Uhr hörten Zeugen ein Geräusch, dass mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Dabei wurde eine dunkel gekleidete Person gesehen, die sich in Richtung des Marktplatzes entfernte. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

