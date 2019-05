Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leichnam als vermisster Erntehelfer aus Eystrup identifiziert

Nienburg (ots)

Hoya/Eystrup - (HEI) Am 25.04.2019 entdeckte ein Binnenschiffer in Hoya einen Leichnam in der Weser. Durch eine von der Staatsanwaltschaft Verden angeordnete Obduktion und damit verbundene DNA-Analyse wurde der Verdacht der Ermittler bestätigt, dass es sich bei dem Verstorbenen um den sein Mitte April vermissten Erntehelfer eines Spargelhofes in Eystrup handelt. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4248669)

Die Untersuchung ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

