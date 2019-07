Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Kontrolle über Auto verloren.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag um 8.30 Uhr verliert eine junge Frau aus Kalletal aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto. Auf der "Hohenhauser Straße" in Fahrtrichtung Selsen gerät die 18-Jährige in einer Linkskurve gegen den rechten Bordstein. Dadurch kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und fährt dort gegen einen Metallzaun. Anschließend kommt sie erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Treppenaufgang wodurch der PKW zum Stillstand kommt. Die junge Frau wird bei dem Unfall leicht verletzt.

