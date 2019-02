Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl im Brautmodengeschäft - Kundin und Passanten stellen Verdächtigen; Diebstähle; Verkehrsunfall (Zeugenaufruf); Mit Waffenteilen hantiert

Diebstahl im Brautmodengeschäft - Kundin und Passanten stellen Verdächtigen

Auf die im Schaufenster eines Brautmodengeschäfts am Albtorplatz ausgestellten Trauringduplikate hatte es am Mittwochmittag, gegen 12.20 Uhr, ein 19-jähriger Tübinger abgesehen. Nachdem er das Geschäft betreten hatte, griff er in die Auslagen und entwendete zwei Tabletts mit Ausstellungsringen. Als die Geschäftsinhaberin den Verdächtigen festhalten wollte, riss er sich los und flüchtete aus dem Laden, in dem sich zu diesem Zeitpunkt auch noch eine Kundin aufhielt. Die angehende Braut nahm sofort die Verfolgung auf und machte Passanten auf den Flüchtenden aufmerksam. Gemeinsam mit weiteren Helfern gelang es der jungen Frau, den 19-Jährigen im Bereich Kanzleistraße/Lederstraße zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das Diebesgut nahm sie ihm auch gleich ab. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt. Ob der Beschuldigte auch als Verdächtiger für einen Diebstahl eines Schmuckständers vor einem Juwelier in der Wilhelmstraße am Dienstagabend (wie bereits am 20.02.2019, 11.41 Uhr, berichtet) in Betracht kommt, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. (ak)

Leinfelden-Echterdingen-Musberg (ES): Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag, zwischen 16 und 17 Uhr, in der Straße Örlesweg einen Geldbeutel aus einem Fahrzeug gestohlen. Hierzu schlug er die Seitenscheibe eines VW Tiguan ein und entwendete den Geldbeutel. Im Geldbeutel befand sich lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Der Polizeiposten hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Beuren (ES): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, gegen 6.40 Uhr, auf der Weiler Steige/K1262 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 nach Zeugen. Ein unbekannter roter Kleinbus, möglicherweise Sprinter, fuhr auf der Steige in Richtung Erkenbrechtsweiler. An einer unübersichtlichen Stelle überholte er zwei Lkws. Ein ordnungsgemäß entgegenkommender 29-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation und leitete sofort eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Kleinbus zu vermeiden. Ein nachfolgender 48-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte mit seinem Citroen den BMW. Der noch unbekannte Fahrer des Kleinbusses machte sich aus dem Staub. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (jw)

Owen (ES): Diebstahl eines "Baggergreifers"

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Dienstag, 15 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, von einer Baustelle an der Zufahrt zur Verwaltung des Freilichtmuseums den Sortiergreifer für einen Bagger entwendet. Mit Hilfe eines dort abgestellten Baggers wurde der freistehende, etwa 300 kg schwere Greifer vermutlich auf ein mitgebrachtes Fahrzeug aufgeladen. Anschließend stellte der Täter den Bagger wieder ab und flüchtete mit dem Diebesgut. Der Wert des Sortiergreifers des Herstellers "Kienshofer" beträgt etwa 8.000 Euro. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Tübingen (TÜ): Mit Waffenteilen hantiert

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 49 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend in der Europastraße aufgefallen ist. Ein Zeuge bemerkte den alkoholisierten Mann gegen 19.30 Uhr, als dieser auf einer Bank auf dem Busbahnhof sitzend in seiner Sporttasche mit einer Revolvertrommel und Patronen hantierte. Er verständigte umgehend die Polizei, die sofort mit mehreren Streifenwagen anrückte. Wie sich herausstellte hatte der 49-Jährige einen zerlegten Revolver in seiner Sporttasche. Er wurde vorläufig festgenommen. Die nachfolgenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann die Waffenteile illegal beschafft hatte. Er musste die Nacht im Ausnüchterungsgewahrsam verbringen und wurde am Mittwoch, nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

