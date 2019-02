Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorfahrt missachtet; Brand von Gabelstapler; Versuchter Raub auf Kiosk; Hose auf Schulhof heruntergelassen;

Metzingen (RT): Hoher Schaden nach Vorfahrtsverletzung

Etwa 16.000 Euro Schaden sind die Bilanz einer kurzen Unachtsamkeit am Dienstagmorgen in Metzingen. Eine 29 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 7.10 Uhr aus Richtung Dettingen kommend auf der Metzinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur L 380a hielt sie an der Stoppstelle an und bog anschließend nach links in Richtung B 28 ab. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Audi eines 35-Jährigen, der in Richtung Neuhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, die dabei so beschädigt wurden, dass sie beide abgeschleppt werden mussten. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Metzingen war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. (jw)

Walddorfhäslach (RT): Brand von Gabelstapler

Ein vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geratener Gabelstapler einer Firma hat am Dienstagmorgen in der Dettenhauser Straße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Fahrzeug stand unter einem Vordach einer Lagerhalle und war an ein Batterieladegerät angeschlossen. Das Feuer wurde kurz nach sechs Uhr entdeckt. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein fast vollständiges Abbrennen des Staplers jedoch nicht verhindern. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen nach bei etwa 10.000 Euro liegen. An dem Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. (jw)

Esslingen (ES): Versuchter Raub auf Kiosk

Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat das Polizeirevier Esslingen nach einem Unbekannten gefahndet, der am Dienstagmittag in der Berliner Straße einen Kiosk überfallen hatte. Die Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen. Im Verlauf dieser Ermittlungen ergaben sich weitere Fahndungshinweise, sodass bei den weiteren Fahndungsmaßnahmen kurz nach 14 Uhr ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in einer Gaststätte in Bahnhofsnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Hose auf Schulhof heruntergelassen

Ein Mann mit heruntergelassener Hose hat am Dienstagmorgen auf einem Schulhof in der Wollmarktstraße für Aufregung gesorgt. Der 23-Jährige lief gegen 7.20 Uhr über das dortige Schulgelände. Seine Hose hatte er laut Zeugenaussagen bis zu den Knien heruntergelassen und sein Kopf war vermummt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten machten den Verdächtigen in der Nähe der Schule ausfindig und nahmen ihn in Gewahrsam. Dagegen leistete er Widerstand, spuckte und trat nach den eingesetzten Beamten. Eine Polizistin wurde hierbei leicht verletzt. Der 23-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Tübingen zur Anzeige gebracht. Nach Durchführung der hierzu erforderlichen, polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. (jw)

