Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auto beschädigt, Diebstahl, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Polizeibeamte angegriffen; Verkehrskontrollen; Einbruch;

Reutlingen (ots)

Orschel-Hagen (RT): Pkw mutwillig beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hat der Besitzer eines Audi A6 zu beklagen, der am Dienstagabend in der Nürnberger Straße von einem oder mehreren Unbekannten mutwillig beschädigt wurde. Zwischen 20.50 Uhr und 21.30 Uhr rammte der Täter offenbar eine Parkbank in die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Darüber hinaus finden sich nahezu über den gesamten Wagen verteilt weitere Beschädigungen. Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (ak)

Reutlingen (RT): Diebstahl von Schmuckständer

Unbekannte haben am Dienstagabend in der Wilhelmstraße vor einem Juwelier einen Schmuckständer mit Ausstellungsstücken mitgehen lassen. Die Täter entwendeten gegen 18.30 Uhr den im Eingangsbereich stehenden Ständer mit Ringen und flüchteten. Eine aufmerksame Passantin beobachtete dies und informierte die Mitarbeiter des Schmuckgeschäftes, welche die Polizei verständigte. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Lediglich der Ständer mit den Schmuckstücken konnte nach einem Hinweis in einer Altpapiertonne in der Gartenstraße gefunden und sichergestellt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Reutlingen (RT): Teurer Niesanfall

Weil er beim Einfahren in die Seestraße einen plötzlichen und heftigen Niesanfall erlitten hatte, hat ein 72-jähriger Reutlinger am Dienstagmittag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann wollte gegen 13.20 Uhr mit seinem Mercedes GLK vom Parkplatz Obere Wässere nach rechts in die Seestraße einbiegen, als er plötzlich so heftig niesen musste, dass er Atemnot bekam. Dabei rollte sein Mercedes geradeaus weiter in Richtung des Parkplatzes der gegenüberliegenden Gaststätte. Dort touchierte er erst einen geparkten Citroen und einen Mercedes, bevor er einen Zaun überrollte und so heftig seitlich gegen einen VW up! krachte, dass dieser noch auf einen davor geparkten Toyota geschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden fiel mit geschätzten 15.000 Euro allerdings beträchtlich aus. (cw)

Nürtingen (ES): Cabriodach aufgeschlitzt

Auf ein in der Wörthstraße abgestelltes Cabriolet der Marke Audi hatte es ein unbekannter Dieb in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Um 2.15 Uhr schnitt er einen Schlitz in das Verdeck und entriegelte anschließend eine der Türen. Als der durch das Auslösen der akustischen Alarmanlage aufmerksam gewordene Besitzer nach dem Rechten schaute, war der Täter bereits verschwunden. Kopfhörer für ein I-Phone und einen Verdampfer hatte er gestohlen. (ak)

Kirchheim/Teck (ES): Farbschmierer ermittelt

Dank aufmerksamer Zeugen konnten zwei noch strafunmündige Mädchen ermittelt werden, die im Verdacht stehen, am Dienstag zahlreiche Sachbeschädigungen begangen zu haben. Die beiden Kinder sollen zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr im Bereich der Straßen Am Lindele / Pfaffenhalde und Tannenbergstraße neben einer Haustüre, die Fahrbahn, Stromverteilerkästen und eine Gedenktafel mit Symbolen und Parolen beschmiert haben. Die verwendeten Spraydosen wurden sichergestellt. (cw)

Großbettlingen (ES): Polizisten angegriffen

Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 23 Jahre alten Unterensinger, der am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, in und vor einer Gaststätte in der Nürtinger Straße herumgepöbelt und anschließend die hinzugerufenen Polizeibeamten angegriffen hat. Der Unterensinger hatte in der Gaststätte zunächst alkoholische Getränke konsumiert und dann begonnen, andere Gäste zu belästigen und zu beleidigen. Nachdem er aus dem Lokal verwiesen wurde, pöbelte er weitere Gäste vor dem Lokal an, beschimpfte und beleidigte sie aufs Übelste. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten überzog er mit seinen nicht zitierfähigen Tiraden, weshalb der hochaggressive Mann in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht werden musste. Dort beschimpfte, beleidigte und bespuckte er die eingesetzten Polizeibeamten weiter und trat nach ihnen. Ernstlich verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Der 23-Jährige durfte anschließend seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt. (cw)

Deizisau (ES): Überregionale Kontrollen des gewerblichen Schwerverkehrs

Zwei aus dem Verkehr gezogene Lastwagen und zahlreiche Verstöße gegen Auflagen und Bestimmungen für den gewerblichen Schwerverkehr sind das Ergebnis einer Kontrollaktion der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Reutlingen. Am Dienstag kontrollierten die Spezialisten der Verkehrspolizei mit Unterstützung der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Einsatz zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr insgesamt 19 Lkw und Sattelzüge. Hiervon mussten 15 Fahrzeuge oder deren Fahrer beanstandet werden. Während in den meisten Fällen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten oder mangelhafte Genehmigungen beanstandet werden mussten, endete für zwei Fahrzeuge die Fahrt an der Kontrollstelle endgültig. Gegen zwölf Uhr wurde ein ukrainischer Sattelzug in die Kontrollstelle gelotst, an dem die Polizeibeamten nicht nur erhebliche Mängel an der Lenkung, den Bremsen, der Bereifung und der Beleuchtung feststellen mussten, sondern zudem auch Risse in der Karosserie entdeckten. Der Sattelzug wurde einem technischen Sachverständigen vorgeführt und nach der Begutachtung an Ort und Stelle stillgelegt. Gegen 13.45 Uhr fiel ein deutscher Peugeot Boxter auf. Auch hier hatten die Spezialisten den richtigen Riecher. Zahlreiche technische Mängel führten nach einer Begutachtung durch den Sachverständigen dazu, dass das marode Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen und stillgelegt werden mussten. Neben mehreren eingeleiteten Bußgeldverfahren wurden über 9.000 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben. (cw)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße ist ein Unbekannter am Dienstagmittag eingebrochen. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr hebelte der Einbrecher die Wohnungstüre auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumen und durchsuchte sie. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell