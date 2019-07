Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter überraschen 39-Jährige im Schlaf

Wenden (ots)

In der vergangenen Nacht (2. Juli) gegen 23.30 Uhr haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem Wohnhaus "In der Dalle" in Schönau verschafft und die 39-jährige Bewohnerin im Schlaf überrascht. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sie das Haus durch ein auf Kipp stehendes Fenster betraten. Die Unbekannten durchsuchten zunächst die Räume im Erdgeschoss und begaben sich dann in das Schlafzimmer der Geschädigten. Diese war bereits wach, da sie Geräusche im Haus gehört hatte. Als die Täter ins Schlafzimmer kamen, sahen sie im Lichtkegel der Taschenlampe die aufgewachte Geschädigte. Sofort verließen sie das Haus und traten umgehend die Flucht mit einem Kleinwagen in unbekannte Richtung an. Sie erbeuteten keine Vermögens- oder Wertgegenstände.

Die Geschädigte beschrieb die Männer wie folgt: - Täter 1: circa 185 bis 195 cm groß, sehr kräftig/muskulös - Täter 2: circa 170 bis 180 cm groß, nicht so kräftig wie Täter 1 - Beide sprachen untereinander in ausländischer Sprache.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell