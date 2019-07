Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin bei Unfall mit Corsa leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen (1. Juli) gegen 7.20 Uhr zwischen einer 21-jährigen Corsa.-Fahrerin und einer 30-jährigen Rennradfahrerin ereignet. Die 21-Jährige befuhr die Hundemstraße in Richtung Meggen. Vor ihr fuhr zunächst die Fahrradfahrerin, die sie anschließend überholte. Als die Corsa-Fahrerin an der nächsten Grundstückeinfahrt nach rechts abbiegen wollte, übersah sie die von hinten herannahende Rennradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell