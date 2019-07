Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw lässt nicht genügend Abstand - 16-jähriger Mofafahrer stürzt

Attendorn (ots)

Am Montagnachmittag (1. Juli) hat sich gegen 18.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Dorfstraße" in Helden ereignet, bei dem nicht nur ein Mofafahrer verletzt wurde, sondern der Unfallverursacher auch noch flüchtig ist. Der 16-Jährige befuhr die Straße aus Dünschede kommend in Richtung Helden. Nach Angaben des Geschädigten kam ihm ein weißer Golf entgegen, der in Richtung Dünschede fuhr. Da dieser nicht weit genug rechts fuhr, streifte der Pkw mit seinem Spiegel den 16-Jährigen, sodass dieser mit seinem Mofa stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne zu helfen oder eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Pkw-Fahrerin schätzt der Geschädigte auf circa 20-25 Jahre. Sie hatte blonde Haare und trug eine Sonnenbrille. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

