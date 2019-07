Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 22-Jähriger versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen

Finnentrop (ots)

Gestern Nachmittag (1. Juli) gegen 16.15 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, eine Kontrolle auf einem Betriebsgelände in Bamenohl durchzuführen. Es gab Hinweise, dass ein Kradfahrer ohne Zulassung sein Motorrad im Straßenverkehr nutze. Da die Beamten nur das Krad ohne den Betroffenen am Einsatzort feststellten, verließen sie das Gelände wieder. Auf dem Rückweg registrierten sie allerdings den 22-Jährigen fahrenderweise im Rückspiegel. Daraufhin blockierten sie mit dem Streifenwagen die Straße. Zudem besetzte ein Beamter eine noch übrig bleibende schmale Gasse und winkte den Motorradfahrer heran. Daraufhin gab der Beschuldigte Gas und fuhr auf den Beamten mit hoher Geschwindigkeit zu. Dieser sprang geistesgegenwärtig zurück neben den Streifenwagen. Der Motorradfahrer konnte zwar durch die verbleibende Gasse zunächst flüchten, doch als er auf die "Bamenohler Straße" abbog, stieß er mit einem vorfahrtberechtigten VW zusammen. Dabei wurde der Kradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert. Er verletzte sich leicht, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige, unter anderem wegen dem "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr".

