Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Unfall verursacht und von Unfallort entfernt

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, verursachte ein 28-jähriger Renault-Fahrer in der Ludwig-Jolly-Straße unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall und flüchtete danach von der Unfallstelle. Der Autofahrer wollte vom Fahrbahnrand anfahren und kollidierte dabei auf der rechten Fahrspur mit dem Nissan eines 55-Jährigen, der von der Jungbuschbrücke in Richtung Untermühlaustraße unterwegs war. Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wurden während der Streifenfahrt auf den Renault aufmerksam und wollten diesen kontrollieren. Sie mussten hierzu zunächst einige Meter weiter wenden und stellten dann fest, dass der Fahrer des Renaults bereits in Richtung Jungbuschbrücke weggefahren war. Sie nahmen die Verfolgung auf und sahen neben dem Renault den Nissan, welcher ebenfalls dem Renault gefolgt war. Die Beamten versuchten durch Sonderzeichen den Renault zu stoppen, doch der Fahrer fuhr unbeirrt weiter. Nachdem sie diesen überholt hatten, konnte er schließlich angehalten werden. Der Nissan-Fahrer hielt ebenfalls an und teilte den Beamten mit, dass der Renault-Fahrer mit seinem PKW kollidiert und dann geflüchtet sei. Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei dem 28-Jährigen glasige Augen und starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Der Mann musste seinen PKW stehen lassen und die Beamten mit zum Polizeirevier begleiten. Nachdem ein durchgeführter Urintest positiv auf Kokain verlief, wurde dem 28-Jährigen noch eine Blutprobe entnommen. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. An den beiden Autos entstand Sachschaden von jeweils ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell