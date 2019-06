Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Baugeräte gestohlen - Zeugen gesucht

Dielheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 14.06.2019 bis zum heutigen Morgen verschafften sich ein oder mehrere Täter unerlaubt Zutritt auf eine Baustelle in der Baiertaler Straße und entwendeten mehrere Baugeräte. Neben einem Diebstahlsschaden mehr als 8.000 EUR entstand mindestens 500 EUR Sachschaden aufgrund einer eingeschlagenen Scheibe an einem Radlader. Diesen nutzten die Diebe vermutlich unerlaubt um die schweren Geräte auf einen Anhänger oder Lkw zu laden. Neben einer Rüttelplatte mit einem Gewicht von knapp 250 Kg, wurden auch ein Handstampfer und ein Asphaltschneidegerät entwendet. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell