Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in einen Handy-Shop

Moers (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag gegen 03.30 Uhr in einen Handy-Shop an der Steinstraße eingebrochen. Sie zerstörten einen Flügel der Glastür des Ladenlokals. Im Geschäft schlugen sie weiter Vitrinen ein und nahmen die Mobiltelefone aus den Regalen und den Auslagen mit. Wie groß der Schaden ist, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

