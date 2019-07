Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 59-jähriger BMW-Fahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Am Montagabend (1. Juli) befuhr ein 59-Jähriger mit seinem BMW gegen 20.10 Uhr die Finnentroper Straße in Attendorn. Nach eigenen Angaben befuhr er den Kreisverkehr Finnentroper Straße/ Zeppelinstraße, verwechselte Gas und Bremse und verlor infolgedessen die Kontrolle über das Fahrzeug. Dadurch fuhr er über eine Verkehrsinsel und landete schließlich auf einer Anhöhe im Gebüsch. Bei dem Unfall verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren, vierstelligen Bereich.

