Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Brand eines Wohnhauses in Fredenbeck

Stade (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:40 Uhr, kam es in 21717 Fredenbeck, in der dortigen Straße "Waldblick", zu einem Wohnhausbrand eines Zweifamilienhauses, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden.

Durch eine Anwohnerin wurde der Brand bemerkt, sie verständigte sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem überdachten Terrassenbereich und aus der Küche. Alle Anwohner des Zweifamilienhauses hatten zu diesem Zeitpunkt das Haus bereits verlassen.

Aufgrund der entstandenen starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner vorsorglich durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst begutachtet. Verletzt wurde jedoch niemand.

Die schnell anrückenden 40 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Haus komplett niederbrannte.

Polizeibeamte aus Stade und Tatortermittler der Polizei haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, genaue Ergebnisse werden aber erst in den nächsten Tagen nach den dann anlaufenden Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 80.000 Euro beziffern lassen.

