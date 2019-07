Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Geschäfts- und Büroräume

Attendorn (ots)

In der Nacht von Sonntag (30. Juni) auf Montag (1. Juli) haben sich zwischen 20.30 und 6.45 Uhr nach bisherigem Ermittlungsstand unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Oberlichts Zugang zu einem Geschäft in der Finnentroper Straße verschafft. In den Räumen öffneten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld aus der Ladenkasse. Anschließend hebelten sie ein weiteres Fenster auf und betraten so ein angrenzende Büro, einer sich ebenfalls dort befindlichen Gastronomie. Auch dort öffneten sie mehrere Schränke und entwendeten diversen Modeschmuck. Insgesamt erlangten die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck im Wert von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Hinweise nimmt die unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell