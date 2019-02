Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260219-192: Diebstahl aus Getränkekühlwagen

Waldbröl (ots)

Etwa 200 kleine Fläschchen Hochprozentiges haben Unbekannte am Montag (25.Februar) aus einem Getränke-Kühlanhänger gestohlen, der in der Gerberstraße an der Markthalle abgestellt war. Die Täter öffneten zwischen 00:45 Uhr und 11 Uhr gewaltsam die hintere Tür des Anhängers und stahlen etwa 200 Flaschen mit etwa 2 cl. hochprozentigem Inhalt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

