Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250219-190: Motorradfahrer rutscht unter Leitplanke

Wiehl (ots)

Ein Motorradfahrer aus Much ist am Samstagnachmittag (23.Februar) auf der Uelpestraße (L321) in eine Leitplanke gerutscht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Um 17:15 Uhr fuhr der 31-jährige Motorradfahrer auf der Uelpestraße in Fahrtrichtung Drabenderhöhe. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine. Der 31-Jährige stürzte und rutschte unter die Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer; ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

