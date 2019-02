Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250219-189: Alkoholisiert am Steuer - In geparkte Fahrzeuge gerauscht

Gummersbach (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend (24. Februar) in Gummersbach ist ein 62-jähriger Smartfahrer schwer verletzt worden. Um 19:15 Uhr fuhr der 62-jährige Gummersbacher mit seinem Smart auf der Talstraße in Richtung Singerbrinkstraße. Nach eigenen Angaben hatte er vor Fahrtantritt "zwei, drei Bier" getrunken. Der 62-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Smart und prallte gegen einen geparkten Opel Corsa, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten VW Polo geschoben wurde. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei führte bei dem Fahrer einen Alkoholtest durch, der positiv verlief. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher.

